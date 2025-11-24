Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung

Ngày 23/11, Bộ Công an cho biết, bên cạnh các thông tin tích cực, chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, những ngày qua vẫn có những người lợi dụng tình hình để lan truyền thông tin sai sự thật. Đặc biệt, nhiều tin giả do AI tạo liên tục xuất hiện đã xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác cứu trợ. Một số khác bịa đặt hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ, trục lợi, gây hoang mang cho người dân và phức tạp thêm tình hình.

Những thông tin này lan truyền nhanh, vượt xa khả năng kiểm chứng của cơ quan chính thống, ảnh hưởng đến nhận thức người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành tại hiện trường.

Như hôm 21/11, mạng xã hội xuất hiện các tin "vỡ đập Am Chúa", "vỡ đập Suối Dầu", "Tin khẩn, người dân khu vực Chợ Ga, Nha Trang bắt buộc phải di dời", gây hoang mang trong bối cảnh người dân địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng của mưa lụt. Công an xác định đây là thông tin sai sự thật, dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng tới công tác phòng chống thiên tai và lực lượng đang ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Khánh Hòa) đã làm việc với hai chủ tài khoản, nam 35 tuổi và nữ 37 tuổi, cùng trú huyện Cam Lâm. Họ thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bài, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.

... Thông tin sai sự thật được phát tán trên mạng. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, lên án các hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI tạo nội dung gây hoang mang và cản trở cứu trợ; đồng thời, nên lan tỏa thông tin chính xác để hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Lực lượng công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà soát, xác minh các hành vi tung tin sai sự thật. Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ được nhắc nhở hoặc xử phạt. Còn những người cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chống phá sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Nhật Vy

Nguồn tin: vnexpress.net