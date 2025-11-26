Biển Đông đón bão số 15, miền Bắc đêm và sáng rét sâu

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 đã đi vào Biển Đông. Hồi 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Vị trí hiện tại của bão trên Biển Đông.



Đến 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 13 và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) sẽ chịu ảnh hưởng của bão với gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở Cấp 3

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết cả nước ngày thứ tư (26/11), Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

... Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng, ngày có nắng.



Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP Hồ Chí Minh ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.



Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn