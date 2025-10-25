Bí ẩn 'đế chế' BĐS Lan Hưng: Vốn 800 tỷ, đề xuất dự án khắp các tỉnh thành, kết quả kinh doanh liệu có tương xứng?

Trong giới đầu tư địa ốc, Bất động sản Lan Hưng là một cái tên khá kín tiếng. Doanh nghiệp này chỉ thực sự được thị trường chú ý khi tham gia cạnh tranh với TNR Holdings trong đợt đấu thầu dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền (thị trấn Nghèn, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào năm 2021.

Hành trình 'phóng' vốn lên 800 tỷ và hàng loạt danh sách dự án 'khủng'

CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (BĐS Lan Hưng) được thành lập ngày 26/08/2016, trụ sở tại Ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (cũ) nay là phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khởi điểm với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đến năm 2018, BĐS Lan Hưng bất ngờ điều chỉnh vốn lên 800 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng vốn, doanh nghiệp này liên tục đệ trình hồ sơ đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn. Cụ thể, BĐS Lan Hưng đã đề xuất với UBND tỉnh Lạng Sơn về dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô 6-18ha, tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

Các đề xuất tương tự cũng được gửi đến UBND tỉnh Quảng Trị (dự án NƠXH 10-18ha, vốn 900 tỷ đồng) và UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tại Hà Giang, doanh nghiệp đăng ký làm chủ đầu tư dự án NƠXH diện tích 59.590m2.

Tiếp đó, tháng 6/2020, BĐS Lan Hưng đề xuất dự án NƠXH tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku cũ nay là phường Trà Đa, Gia Lai). Đến tháng 8/2021, doanh nghiệp được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu NƠXH tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy (cũ).

Thực trạng tài chính trái ngược: Doanh thu 'biến mất', 'sống' bằng tiền gửi

Về cơ cấu sở hữu, sau đợt tăng vốn năm 2018, BĐS Lan Hưng có 3 cổ đông cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Hưng (nắm 20%), ông Vương Quốc Toàn (nắm 60%) và bà Vương Thị Hạnh (nắm 20%). Ông Vương Quốc Toàn cũng là người đại diện pháp luật của công ty. Các cá nhân này đều khá kín tiếng trên thị trường.

Mặc dù có vốn chủ sở hữu lớn và đề xuất nhiều dự án, hoạt động của BĐS Lan Hưng lại rất cầm chừng. Quy mô tài sản tính đến cuối năm 2023 chỉ đạt dưới 1.200 tỷ đồng. So với vốn chủ sở hữu (VCSH) 800 tỷ, tổng nợ phải trả tại thời điểm này chỉ vào khoảng gần 400 tỷ đồng, cho thấy cơ cấu tài chính sử dụng đòn bẩy thấp.



Thực tế, việc chưa có dự án nào được triển khai thành công khiến BĐS Lan Hưng liên tục nhiều năm không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Một số năm báo cáo có doanh thu cũng chỉ ở mức rất khiêm tốn, vài trăm triệu đồng.

Nguồn thu chính giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động đến từ doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Nguồn thu này giúp BĐS Lan Hưng bù đắp chi phí và thoát lỗ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hết sức mỏng, chỉ đạt vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi năm.

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND (ngày 16/10/2025) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết Lai Châu, đặt tại phường Đoàn Kết. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (trụ sở tại Bắc Ninh). Dự án là bước cụ thể hóa Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (Quyết định 338/QĐ-TTg), cung cấp nơi ở cho người thu nhập thấp và góp phần đồng bộ hạ tầng đô thị tại Lai Châu. Trên diện tích 31.000 m2, dự án sẽ xây dựng 3 khối chung cư (15-20 tầng) với khoảng 960 căn hộ (tổng sàn 77.500 m2). Các hạng mục đi kèm bao gồm trường mầm non 2 tầng (sàn 740 m2), 880 m2 đất tái định cư và hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan hoàn chỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 905 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.000 người. Thời gian thực hiện trong 3 năm (2025 - 2028). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Tác giả: Phạm Diệu - Nguyễn Hải

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn