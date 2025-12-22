Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có quyền Tổng giám đốc

Ông Trương Hữu Thành

Theo văn bản số 6963/EVNNPT-TCNS, ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc EVNNPT được giao thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc EVNNPT từ ngày 16/12/2025, sau khi Tổng giám đốc Phạm Lê Phú nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trương Hữu Thành làm việc trong ngành Điện từ vị trí kỹ sư của Công ty Truyền tải điện 4, sau đó kinh qua vị trí Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc (EVNNPT) rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT từ tháng 6/2022.

Theo EVNNPT, ông Thành làm nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho đến khi kiện toàn xong nhân sự chức danh Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc của cấp có thẩm quyền.

