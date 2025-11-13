Bệnh nhân thoát vị vết mổ hiếm gặp hồi phục ngoạn mục sau 1 ngày phẫu thuật tại Vinmec Hạ Long

Ông K. (68 tuổi, Quảng Ninh), đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long vì khối phồng lớn vùng thắt lưng phải. Nhiều năm trước, ông từng 2 lần phẫu thuật cắt khối u tuyến thượng thận. Từ đó, vị trí vết mổ xuất hiện khối phồng to dần, căng đau khi ông đi lại và ho, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Từ kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại Vinmec Hạ Long xác định ông mắc thoát vị vết mổ đường sườn phải - một dạng thoát vị thành bụng hiếm gặp. Trong khối thoát vị là ruột già chui qua khe hở thành bụng nằm dưới da. Đồng thời, bệnh nhân còn có nhiều bệnh lý nền đi kèm, bao gồm sỏi túi mật, viêm dạ dày - đại tràng, HP dương tính, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và biến chứng trong, sau phẫu thuật.

Đánh giá đây là ca bệnh phức tạp, lần đầu tiên tiếp nhận tại Vinmec Hạ Long, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi để điều trị cho bệnh nhân.

TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng cùng ekip trong ca phẫu thuật

“Thoát vị tại vị trí vết mổ cũ luôn là trường hợp phức tạp. Đặc biệt, thoát vị ở vùng sườn phải là thể bệnh hiếm gặp và khó tiếp cận. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có khối thoát vị to, từng mổ 2 lần, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mổ nội soi. Ưu điểm của phương pháp này là giảm đau rõ rệt, hạn chế dính ruột, giảm nhiễm khuẩn và rút ngắn thời gian nằm viện so với mổ mở truyền thống. Phương pháp đặc biệt hữu ích cho người bệnh lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý kèm theo”, bác sĩ Hùng cho biết.

Ca mổ được thực hiện trong 60 phút, bệnh nhân nằm nghiêng và được nội soi theo đường ổ bụng. Ê-kíp bác sĩ tiến hành gỡ dính đưa đại tràng ra khỏi khối thoát vị, khâu phục hồi khe hở và đặt lưới tăng cường để tái tạo vững chắc cấu trúc cơ, phòng ngừa tái phát. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ít xâm lấn, hạn chế tối đa chảy máu và đau sau mổ. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, có thể vận động nhẹ và được xuất viện chỉ sau 1 ngày.

TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng là một trong những chuyên gia đầu ngành tại Quảng Ninh với hơn 20 năm kinh nghiệm

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - một trong những chuyên gia đầu ngành Ngoại Tiêu hóa - Ung thư và Ngoại Tim mạch - Lồng ngực tại Quảng Ninh, với hơn 20 năm kinh nghiệm. Hiên nay, bác sĩ Hùng cũng là Uỷ viên ban chấp hành Chi hội Thoát vị Việt Nam. Ông đã tham gia giảng dạy và thực hiện nhiều kỹ thuật nội soi thoát vị phức tạp giúp nhiều bệnh nhân được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương.

Không chỉ sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Vinmec Hạ Long còn được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ bao gồm máy nội soi công nghệ cao, hệ thống chụp CT - MRI tiên tiến, phòng mổ Hybrid vô khuẩn… Đây là nền tảng quan trọng giúp bác sĩ đánh giá chính xác tổn thương, phẫu thuật an toàn, hiệu quả. Song song đó, bệnh viện luôn chú trọng triển khai mô hình điều trị đa chuyên khoa - các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực cùng hội chẩn và phối hợp trong từng ca bệnh để xây dựng phác đồ tối ưu nhất.

Thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng xử lý linh hoạt các trường hợp phức tạp mà còn thể hiện tinh thần tận tâm của đội ngũ bác sĩ Vinmec Hạ Long - nơi bệnh nhân luôn được tiếp cận những phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và hiện đại nhất.

