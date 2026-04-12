Bê bối dàn xếp tỷ số chấn động bóng đá Trung Quốc

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang điều tra vụ bê bối.



Theo Sina Sports, vụ việc xảy ra ngày 4/4 tại giải bóng đá trẻ quốc gia khu vực Bắc Kinh. Trong trận đấu giữa hai đội ở bảng B, các cầu thủ liên tục tự đưa bóng vào lưới nhà một cách bất thường. Đội này ghi 3 bàn phản lưới, đội kia đáp trả bằng 2 bàn tương tự, trong khi thủ môn gần như không có phản xạ cản phá.

Theo kết luận của Liên đoàn Bóng đá Bắc Kinh, hành vi xuất phát từ toan tính chiến thuật. Hai đội muốn né đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp. Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban huấn luyện.

Án phạt nhanh chóng được đưa ra. Hai đội bị loại khỏi giải, các HLV và lãnh đội bị cấm hoạt động một năm, sau đó nâng lên thành cấm vĩnh viễn mọi hoạt động bóng đá tại Bắc Kinh và đề xuất đưa vào danh sách đen. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng vào cuộc, phối hợp điều tra toàn diện.

...

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng khi một đội liên tiếp phản lưới, phía còn lại chất vấn trọng tài, trước khi yêu cầu cầu thủ của mình làm điều tương tự. Những tiếng hô "đá vào gôn đi" từ chính các cầu thủ nhí khiến người xem không khỏi lạnh người.

Giới chuyên môn nhận định đây là sự sụp đổ đồng thời của 3 yếu tố gồm công tác huấn luyện, giám sát và thể thức thi đấu. Khi HLV sẵn sàng đánh đổi giá trị fair-play, khi trọng tài thiếu cơ chế can thiệp kịp thời và khi thể thức giải tạo kẽ hở để né đối thủ, bê bối là điều khó tránh.

Vụ việc bị đánh giá nghiêm trọng hơn nhiều so với các scandal tương tự trong quá khứ, bởi nó xảy ra ở lứa tuổi 10, độ tuổi đáng lẽ phải được nuôi dưỡng đam mê và tinh thần thể thao đúng đắn.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn