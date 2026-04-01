Hoa hậu vừa đẹp vừa giỏi, xây cơ ngơi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, là Phó Chủ tịch CLB doanh nghiệp, tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có

Hoa hậu Phan Thị Mơ.



Phan Thị Mơ, sinh năm 1990 tại Tiền Giang, là một trong những nhan sắc nổi bật của Việt Nam. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái Đất 2011 và gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Năm 2018, cô xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh quốc tế để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan, đưa tên tuổi của mình lên tầm quốc tế.

Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành gương mặt quen thuộc trong làng giải trí. Cô tham gia nhiều vai trò khác nhau như giám khảo, người mẫu và diễn viên.

Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng được ghi nhận khi cô tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.

Người đẹp bên ngôi nhà cô xây cho cha mẹ ở Tiền Giang.



Dù đã 8 năm kể từ khi trở thành hoa hậu, Phan Thị Mơ vẫn duy trì đều đặn các hoạt động cộng đồng bên cạnh các dự án nghệ thuật. Cô còn tham gia kết nối và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Ở tuổi 36, cô được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM, tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Chia sẻ về vai trò mới, Phan Thị Mơ nhấn mạnh đây không phải là danh vị mà là trách nhiệm: “Tôi mong muốn góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho xã hội.” Cô cũng cho biết sẽ tận dụng hình ảnh, truyền thông và khả năng kết nối của mình để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động và lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.

Người đẹp sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng luôn nhận được sự chăm sóc và động viên của ba mẹ. Chính những năm tháng khó khăn ấy đã rèn luyện cho Phan Thị Mơ sự vững vàng, kiên định và bản lĩnh, giúp cô tự tin bước qua những cám dỗ trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công như hiện tại.

Hiện tại, Phan Thị Mơ tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cuối năm 2023, cô gây chú ý khi xây nhà cho ba mẹ tại quê nhà Tiền Giang trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Dù vậy, cô vẫn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Người đẹp cũng chia sẻ ba mẹ lo lắng cho cô, mong cô sớm lập gia đình, nhưng cô thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa giỏi trong chuyện tìm kiếm nửa kia.

“Ở độ tuổi ngoài 30, tôi nhận ra giá trị của gia đình là điều mình cần vun vén, gìn giữ. Tôi cũng hiểu được những khó khăn, vất vả mà ba mẹ đã trải qua để mình có được ngày hôm nay nên khi có được những thành quả nhỏ trong cuộc sống, tôi muốn ba mẹ mình là người được tận hưởng, chia vui cùng con gái", Phan Thị Mơ từng chia sẻ với VTC News.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

