Bắt quả tang nữ nhân viên cơ sở xoa bóp bán dâm cho "khách làng chơi" ít hơn tuổi giá 700.000 đồng: Lộ bí mật của căn phòng số 4

Theo tin tức từ Trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã An Viễn kiểm tra cơ sở xoa bóp A.T, địa chỉ tại xã An Viễn. Cơ sở này do ông T.V.L làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng số 4, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên nữ tên N.H (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi bán dâm cho khách nam tên N.V.K (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai). Giá cho lần bán dâm là 700.000 đồng.

Cơ quan chức năng bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm với giá 700.000 đồng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.



Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành lập biên bản bàn giao Công an xã An Viễn để xử lý theo quy định của pháp luật.

...

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 30/7, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Long Hồ , tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra quán cà phê Ấn Tượng, nằm trên địa bàn ấp An Phú A, xã Long Hồ.

Tại thời điểm kiểm tra phòng số 2 của quán, lực lượng chức năng phát hiện P.T.T.L - là chủ quán - đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách. Qua làm việc, P.T.T.L khai nhận khi khách đến uống cà phê, nếu có nhu cầu mua bán dâm thì sẽ trực tiếp thỏa thuận với khách, mỗi lần với giá 150.000 đồng.

L bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội ngay tại phòng số 2 của quán.

Tác giả: Minh Hà (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn