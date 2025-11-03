Bắt quả tang Phong Chuối, sinh năm 1992 làm chuyện động trời

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào lúc 14h55 ngày 27/10 tại ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Mỹ Lợi bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thái Phong (Phong chuối), sinh năm 1992, ngụ ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh: Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường



Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 2 bịch nylon dạng túi kẹp bên trong có tinh thể rắn màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá), trọng lượng khoảng 4gam.

Ngoài ra, lực lượng Công an khám xét nơi ở của Phong tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, thu giữ 2 bịch nylon dạng túi kẹp bên trong có tinh thể rắn màu trắng; 11 đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá), trọng lượng khoảng 16gam và một số tang vật khác có liên quan.

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn