CSGT điều tiết xe cộ đi tránh lũ thì bị thanh niên phê ma túy đánh

Ngày 1-11, Công an TP Huế cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (32 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ" khi đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết xe cộ đi tránh lũ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 30-10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, lưu lượng xe cộ tăng cao do nhiều ô tô đi tránh lũ khiến giao thông ùn tắc.

Tổ công tác của Đội 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế được phân công cắt đường, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Lúc này Lê Đức Hạnh chạy xe máy từ đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ hướng về đường Phạm Văn Đồng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm rồi lạng lách bỏ chạy.

Khi đi được khoảng 30m, Hạnh bất ngờ dừng xe, quay lại tấn công một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng.

Lực lượng công an cùng người dân có mặt đã nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ. Kết quả kiểm tra cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, đồng thời có nồng độ cồn 0,094 mg/lít khí thở.

Công an cho biết nghi phạm này từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản" năm 2010. Hiện vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra.

