Phát hiện ổ 'bay lắc' trong quán karaoke, 24 đối tượng dương tính với ma túy

Các nam, nữ thanh niên tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke.

Ngày 1/11, Công an xã Mỹ Thuận (An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tạm giữ hình giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985) và Đào Văn Hoán (SN 1987) cùng ngụ TP Hải Phòng; Nguyễn Thanh Sơn (SN 2002), Lê Văn Vinh (SN 2005), Lê Minh Nhựt (SN 2004), Tăng Văn Lộc (SN 2004) cùng ngụ tỉnh An Giang.

Vào rạng sáng 30/10, lực lượng Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Anh (tổ 20, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận) phát hiện hàng chục nam, nữ thanh niên đang “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong 2 phòng hát VIP.

Các đối tượng bị bắt quả tang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng "VIP 8888".

...

Tại phòng “VIP 8888”, Công an bắt quả tang 8 đối tượng cùng ngụ tại An Giang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 14 bịch nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, 1 bịch chứa viên nén màu vàng, 1 dĩa sứ có bám chất bột màu trắng, 1 ống hút cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 bật lửa gas màu vàng.

Tiếp tục kiểm tra phòng “VIP 9999”, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng khác, gồm cả nam và nữ, có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như: An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Đồng Tháp… Tang vật thu giữ gồm 7 bịch nhựa chứa tinh thể trắng nghi ma túy, 2 bịch chứa tổng cộng 4 viên nén màu đỏ và 1 đoạn ống nhựa có bám bụi mịn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Qua kết quả test nhanh có 24 đối tượng dương tính với ma túy loại Ketamin.

Hiện Công an xã Mỹ Thuận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiến hành phân loại, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Trọng Nhân - Văn Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn