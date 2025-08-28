Bắt Miss Auditon Ngọc Anh

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở kinh doanh “Lava”, địa chỉ 74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Trước đó, lúc 21 giờ 50 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang. Nguồn cung khí N₂O được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, Miss Auditon Ngọc Anh) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện việc bơm khí N₂O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường đóng vai trò là nguồn cung cấp chính cho cơ sở Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.

Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

