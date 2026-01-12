Bắt đối tượng điều hành hàng loạt kênh đồi trụy

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện các hội nhóm, kênh Telegram chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn. Sau quá trình xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản “Thamlang9999” - đối tượng điều hành hệ thống này là P.P.L., SN 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Các kênh, hội nhóm do đối tượng P.P.L. điều hành.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng P.P.L. khai nhận: Từ cuối năm 2024, đã lập tài khoản Telegram “Thamlang9999” để bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp. Để thu hút người xem, L. liên hệ mua lại các hội nhóm, kênh có sẵn lượng thành viên đông đảo.

P.P.L. thu thập hàng nghìn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy về điện thoại cá nhân, sau đó, đăng tải lại lên các nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia.

Mục đích chính của P.P.L. không chỉ dừng lại ở việc phát tán văn hóa phẩm độc hại mà còn nhằm mục tiêu trục lợi bất chính.

Đặc biệt, L. còn xây dựng riêng kênh Telegram mang tên “Sextop1Vip”. Đây là kênh tập hợp những video có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem được nội dung trên kênh này, người dùng buộc phải chuyển số tiền 200.000 đồng vào tài khoản do L. chỉ định.

Tính đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, P.P.L. đang trực tiếp điều hành: 8 nhóm Telegram với tổng cộng 61.654 thành viên; 24 kênh Telegram với hơn 185.164 lượt theo dõi. Riêng tại kênh “Sextop1Vip”, đối tượng đã đăng tải tới 1.287 hình ảnh và 1.297 video có nội dung đồi trụy.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.P.L. về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại Điều 326, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

