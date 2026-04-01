Cách cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 'hành' doanh nghiệp để nhận hối lộ 5,7 tỉ

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ - Ảnh: HÀ QUÂN

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).

Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị đề nghị truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.

Số tiền nhận hối lộ của nhóm cựu lãnh đạo Bộ Lao động trong kết luận điều tra bổ sung có nhiều thay đổi so với kết luận lần đầu.

11 người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.

"Giấy phép con" của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động từ năm 2020-2025 phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ.

Tuy nhiên, lợi dụng quyền hạn được giao, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn để "hành" doanh nghiệp.

Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

Các bị can Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương (từ trái qua) - Ảnh: Bộ Công an



Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng. C03 cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Từ đây, ông Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Cựu thứ trưởng nhận hối lộ 5,7 tỉ, nhận "quà" lễ Tết hơn 11 tỉ

Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và "giữ mối quan hệ" với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ).

Cụ thể, khi triển khai chương trình Visa E7-3, Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng đã đến gặp và nhờ ông Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 - 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận này, hai lần Hưng hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.

Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.

Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.

Chủ tịch Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng (trái) và kế toán Phạm Thị Hạnh - Ảnh: Bộ Công an



Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.

Ông Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.

Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Cụ thể, từ năm 2018 - 2025, Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).

Kết quả điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, ông Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cục trưởng Hải Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.

Cựu Thứ trưởng Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (tổng 1,4 tỉ) từ Cục trưởng Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.

Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỉ từ các doanh nghiệp "chạy" 26 giấy phép. Trong đó nhận trực tiếp từ các doanh nghiệp 3,6 tỉ và nhận qua Nguyễn Lâm Sơn 4,1 tỉ.

Kết quả điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỉ; Cục trưởng Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ); Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).

Hai cựu Cục phó Phạm Viết Hương nhận 500 triệu và Nguyễn Gia Liêm nhận 168 triệu. Còn ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ, hưởng lợi 5,9 tỉ.

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ