Bất cập chương trình tiếng Anh tăng cường

Một tiết học tiếng Anh tăng cường của học sinh Trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh.

Chương trình tiếng Anh tăng cường (TATC) hiện đang được ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An triển khai ở 4 bậc học, trong đó tập trung nhiều nhất ở bậc Tiểu học và Mầm non với gần 2.500 lớp và hơn 87.000 học sinh theo học. Quá trình triển khai, thực tế đang còn nhiều bất cập. Nhằm thực hiện chương trình TATC đạt hiệu quả cao, ngày 5/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1530, hướng dẫn thực hiện chương trình TATC nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định và cam kết, gắn với mục tiêu dạy học theo từng đối tượng người học, cấp học, đảm bảo mục tiêu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình TATC được nhiều bậc phụ huynh đón nhận. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều phụ huynh đặt vấn đề: Chất lượng đầu ra, Trung tâm có thực hiện đúng như đã cam kết không? Và thực tế, thời gian qua, việc dạy TATC trong trường học tạo dư luận “nóng” tại Nghệ An.

Tìm hiểu tại Trường Mầm non Đội Cung được biết: Năm học 2022 - 2023, sau khi thông báo về việc dạy học TATC trong trường học có gần 100 phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đơn vị được ký hợp đồng đào tạo là Trung tâm Anh ngữ quốc tế Sunflower có địa chỉ tại số 12B, khối Yên Dũng Thượng, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Trung tâm Sunflower). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đơn vị này chỉ triển khai học được khoảng 6 buổi (tương đương 3 tuần) thì tạm dừng, đến tháng 2/2023 mới tiếp tục thực hiện.

Nói về vấn đề này, bà Lê Thị Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đội Cung cho biết: Trường ký kết hợp đồng đào tạo với Trung tâm Sunflower. Mỗi tuần học 2 buổi với thời lượng 30 phút/buổi, học phí 25.000 đồng/học sinh. “Sau khi triển khai được vài tuần thì chúng tôi thấy chất lượng giáo viên dạy không đảm bảo nên đã thông báo với Trung tâm Sunflower cho tạm dừng. Đến tháng 2/2023, khi Trung tâm Sunflower thay giáo viên khác thì mới tiếp tục thực hiện” - bà Hóa cho biết thêm.

Anh B.Q.V. - trú tại phường Đội Cung, TP Vinh bức xúc: “Con tôi đang là học sinh mầm non lớp 4 tuổi, theo học chương trình làm quen với tiếng Anh từ năm cháu 3 tuổi. Nhưng sau 1 năm học, cháu chỉ biết được một vài từ vựng, không như hứa hẹn của đơn vị đào tạo”.

Cũng lo lắng về chất lượng đầu ra của con khi theo học TATC, anh N.V.Đ. trú tại phường Trung Đô (TP Vinh) chia sẻ: “Sau thời gian học, cháu còn chưa biết câu chào hỏi. Chất lượng đầu ra không như các đơn vị đào tạo hứa hẹn”.

Nhiều phụ huynh ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn… cũng phản ánh: Gọi là TATC nhưng thực chất các trung tâm lại thuê giáo viên tiếng Anh của các trường dạy, chất lượng không đảm bảo. Nhiều trường bố trí giờ học không hợp lý, gây khoảng cách giữa học sinh đăng ký học TATC và học sinh không có điều kiện học.

Theo số liệu từ Sở GDĐT Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này có 242 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động giáo dục. Trong đó, có 37 trung tâm đủ điều kiện tham gia giảng dạy TATC. Tuy nhiên, dư luận phản ánh việc thực hiện chương trình TATC trong trường học chưa đảm bảo chất lượng, nhiều bất cập.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho rằng: Việc đăng ký cho con vào học đều trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, sau khoảng một thời gian nhất định theo học, một số học sinh không theo kịp chương trình, lúc đó, phụ huynh muốn xin cho con ra khỏi lớp TATC. Trong quá trình thực hiện, cá biệt vẫn có cơ sở giáo dục chưa linh hoạt để giải quyết, vì cho rằng, phụ huynh đã cam kết ngay từ đầu khi tham gia là theo suốt cả cấp học, do đó, không cho chuyển, sợ bị xáo trộn. Mặt khác, khi đăng ký tham gia, các trung tâm đều cam kết chất lượng chuẩn đầu ra, nhưng thực tế, sau cuối lớp học, cấp học, việc kiểm tra đầu ra chủ yếu do các trung tâm đảm nhận nên chưa khách quan.

“Sở sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời, những đơn vị nào thực hiện không đúng quy trình, quy định sẽ kiên quyết tạm dừng thực hiện chương trình TATC” - ông Thành cho biết thêm.

