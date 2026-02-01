Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp 'vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật'

Theo truyền thông, chiến dịch trấn áp tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đang được mở rộng mạnh mẽ - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-1, Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Wang Xiangxi, Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp, với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Ông Wang Xiangxi, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp vào tháng 7-2022, sau thời gian giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc. Hiện ông cũng kiêm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý khẩn cấp.

Theo thông cáo của bộ này, ông Wang vẫn xuất hiện tại một cuộc họp nội bộ thường kỳ vào tuần trước, trong đó các cán bộ tiến hành nhiệm vụ tự phê bình.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) không nêu cụ thể các hành vi bị nghi vấn. Tuy vậy, việc một bộ trưởng đương nhiệm bị điều tra được đánh giá là khá hiếm trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Ranh giới quyền lực và xử phạt trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và thanh lọc đội ngũ quan chức cấp cao.

...

Trước đó một tuần, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết đang tiến hành điều tra hai tướng lĩnh cấp cao là ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli).

Trong đó, ông Trương Hựu Hiệp được xem là nhân vật chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong ban lãnh đạo quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhấn mạnh chống tham nhũng là "cuộc chiến mà Trung Quốc không được phép thua", sau khi nước này ghi nhận con số kỷ lục 65 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao trong năm ngoái.

Phạm vi giám sát hiện cũng được mở rộng sang các cựu lãnh đạo trường đại học và doanh nghiệp nhà nước.

Cũng trong ngày 31-1, Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Sun Shaocheng, cựu Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, theo China Daily.

