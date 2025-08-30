Bão số 6 gây mưa lớn, Hà Tĩnh di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn

Hàng loạt hồ đập xả tràn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 6 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Nhà máy thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây. Ảnh: HN.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt là công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ đầu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu; chủ động vận hành điều tiết sớm nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn khu vực hạ du. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Đồng thời, triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập lụt sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị nước lũ cô lập cục bộ. Ảnh: CA.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29/8, nhà máy thủy điện Hố Hô đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy. Thời điểm 9h ngày 30/8, lưu lượng nước đổ về hồ tới 730 m3/s, nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây. Đơn vị này hiện đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh mức xả tràn phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Một số hồ chứa nước lớn trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang xả tràn như: hồ Kẻ Gỗ 90 m3/s (đã mở hết cửa tràn); sông Rác 110 m3/s; hồ Bộc Nguyên 25 m3/s; hồ Kim Sơn 10 m3/s; hồ Thượng Sông Trí 10 m3/s; hồ Đá Bạc 8,15 m3/s.

Di dời dân đến nơi an toàn

...

Sáng 30/8, trên tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên (Hà Tĩnh), rào chắn được dựng lên để cảnh báo người dân tham gia giao thông vì nước lũ lên chia cắt.

Công an Hà Tĩnh hỗ trợ người dân xã Hương Xuân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: CA.

Con đường nối trung tâm xã Phúc Trạch với Hương Liên vốn quen thuộc nay bị chia cắt bởi bùn đất và dòng nước chảy cuồn cuộn. Ghi nhận đã có ít nhất 4 điểm sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng lập rào chắn cảnh báo. Ảnh: CA.

Ông Phan Thế Chương – Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết: “Tại Km434+590 - Km434+650, Quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch bị ngập từ 30 - 50cm. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, tuyến đường này lại thấp nên ngập sâu, buộc phải cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn”.

Cùng thời điểm, cầu qua bản Rào Tre (xã Hương Liên cũ) bị ngập, nước chảy xiết. Bản người Chứt nơi đây tạm thời bị cô lập.

Trước tình hình phức tạp, chính quyền và cơ quan quản lý giao thông Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó: lập rào chắn, biển cảnh báo, phân luồng giao thông ở những đoạn ngập; kiểm tra sạt lở trên tuyến miền núi; vận hành xả điều tiết hồ chứa hợp lý để bảo vệ vùng hạ du.

Lực lượng công an hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CA.

Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Hà Tĩnh đang dồn lực vừa chống ngập, vừa giữ an toàn công trình thủy lợi thủy điện, vừa đảm bảo giao thông thông suốt.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết