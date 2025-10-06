Thời gian:
Bão Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, miền Bắc mưa lớn hôm nay

Dự báo hôm nay bão Matmo (bão số 11) đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp, ở Bắc Bộ hôm nay mưa to.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 4h sáng 6-10 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm 6-10, bão Matmo đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Lúc 5h sáng nay, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong sáng đến chiều nay, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9.

Từ sáng sớm nay đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ nay đến 9-10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

