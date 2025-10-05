Bão số 11 bắt đầu đổ bộ Trung Quốc và suy yếu, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, vào 18h chiều nay 5/10, vị trí tâm bão số 11-bão Matmo ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15.

Trong tối và đêm nay, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4h sáng mai 6/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc-107,8 độ Kinh Đông; trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Thời điểm này bão số 11 đã giảm đi đáng kể, chỉ còn duy trì ở cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau khi đổ bộ vào khu vực Quảng Tây, Trung Quốc bão số 11 suy yếu và tiếp tục di chuyển về phía biên giới đất liền Việt- Trung và đi sâu vào khu vực vùng núi phía Bắc của Việt Nam, thời điểm này bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 11 đã đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu -Trung Quốc và đang suy yếu



Khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội.

...

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8- 9, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP. Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Khu vực Đồng Bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tác giả: Hạ Quỳnh

Nguồn tin: anninhthudo.vn