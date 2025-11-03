Bão Kalmaegi giật cấp 14 tiến gần Biển Đông, dự báo mạnh lên trong những ngày tới

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 1h sáng nay, tâm bão KALMAEGI nằm ở khoảng 11,2 độ vĩ Bắc; 129,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):



Dự báo diễn biến (trong 72-120 giờ tới):

Trong 3-5 ngày tới, bão KALMAEGI được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

...

Cảnh báo tác động:

Trên biển: Từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao 5,0-7,0 m, biển động dữ dội.

Trong các ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17; sóng cao 8,0-10,0 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, công trình và hoạt động trên các vùng biển nói trên cần đặc biệt lưu ý, do có nguy cơ chịu ảnh hưởng rất mạnh của dông, lốc, gió giật và sóng lớn.

