Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ dưới sông Cầu Giát

Ngày 4/4, ông Hồ Hữu Châu - Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi dưới sông.

Trước đó, vào khoảng 6h30’ ngày 4/4, khi người dân đi tập thể dục trên bờ sông Cầu Giát, đoạn qua địa bàn khối 4 (thị trấn Cầu Giát) thì bất ngờ phát hiện dưới sông có một thi thể, nên đã cấp báo lên cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Hiện trường phát hiện thi thể bà H.N.C.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên để phục vụ công tác điều tra.

...

Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là bà H.N.C. (SN 1978, trú tại khối 4, thị trấn Cầu Giát).

Được biết, bà C. bị mắc bệnh thần kinh nhiều năm qua. Chiều 3/4, bà C. đột ngột đi ra khỏi nhà, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, đồng thời trình báo Công an thị trấn Cầu Giát để hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.





Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn