Bàng hoàng phát hiện t/hi t/h/ể người phụ nữ ở bờ biển Hà Tĩnh

Khoảng 14h25' ngày 14/11, người dân phát hiện thi thể một nữ giới tại khu vực kè đá, bờ biển thuộc địa phận TDP2 Hải Phong, phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) nên trình báo tới cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.





Nhận được thông tin, UBND phường Vũng Áng đã cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

...

Theo thông tin ban đầu, thi thể là nữ giới, cao khoảng 1,5m, mặc áo thun màu vàng, quần thun màu đen. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn