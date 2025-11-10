Điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông dưới ruộng sau khi nước ngập rút

Khoảng 6h30 ngày 9/11, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể người dưới ruộng thuộc thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Sự việc được trình báo Công an xã Hàm Kiệm.

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể ông T. sau khi nước ngập rút.



Thi thể nam giới nằm úp mặt dưới ruộng. Danh tính người này được xác định là ông T. (SN 1977) - dân địa phương, nhà cách hiện trường khoảng 100m. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

... Cơ quan chức năng đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông T.



Người dân địa phương cho biết, chiều 8/11 tại vị trí này ngập sâu khoảng 1m so với mặt đường, nước sông dâng lên chảy xiết. Người nhà cho biết, nạn nhân rời khỏi nhà từ sáng 8/11, đến nhà người thân nhậu. Đến chiều cùng ngày, được một người chở về đến đầu đường vào nhà. Sau đó, nạn nhân đi bộ, lội nước để về nhà. Đến sáng 9/11 thì phát hiện vụ việc.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn