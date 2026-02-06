Bàn tán phim Trường Giang

Mới đây, phim Nhà ba tôi một phòng gây chú ý khi tung ra trailer chính thức. Diễn biến trailer xoay quanh quyết định của ông Thạch (Trường Giang) khi ngăn cản tình cảm giữa con gái tên An (Minh Anh) và bạn trai Phát (Anh Tú Atus).

Ông Thạch hiện lên là người cha yêu con theo cách vụng về, luôn muốn bảo bọc nhưng lại bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của con gái. Ở chiều ngược lại, An khao khát được lắng nghe nhưng lại ngày một xa cách với cha. Trailer khép lại bằng khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, khi cả người cha lẫn con gái đều rơi nước mắt.

Nhà ba tôi một phòng có đề tài gần gũi, xoay quanh chuyện mâu thuẫn thế hệ. Song, việc Trường Giang tiếp tục kể câu chuyện về gia đình vốn đã quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng gây ra không ít hoài nghi. Sau khi trailer công bố, bên cạnh những luồng ý kiến bày tỏ mong chờ phim, một số khán giả lại tỏ ra hụt hẫng khi cho rằng màu sắc Nhà ba tôi một phòng không quá khác biệt so với nhiều phim gia đình trước đó. Thậm chí, dân mạng còn đặt đứa con tinh thần của Trường Giang lên bàn cân với phim Bố già của Trấn Thành.

"Cũng người bố nuôi con rồi hàng xóm có một bà mê ông bố. Rồi mâu thuẫn thế hệ, khóc lóc rồi lại về bên nhau", "Vừa thấy giống Bố già vừa có điểm giống Nhà bà Nữ", "Lại tình cảm gia đình rồi nhồi nhét triết lý", "Coi trailer biết hết nội dung. Motif này cũ quá"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Trường Giang ra phim Tết đối đầu với Trấn Thành. Ảnh: NSX.

...

Ngoài ra, việc Trường Giang mời dàn cast 2 ngày 1 đêm tham gia phim cũng gây tranh luận. Sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm với những màn "quăng miếng hài" bắt trend được cho là chưa thực sự phù hợp với một dự án thiên về tâm lý, tình cảm gia đình.

Ở diễn biến khác, một số luồng ý kiến lại cho rằng việc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng từ gameshow là lựa chọn khéo léo của Trường Giang, giúp phim tăng độ nhận diện và khả năng cạnh tranh trên đường đua phim Tết.

Trước đó, tại buổi showcase phim tại TP.HCM, Trường Giang cho biết phim anh hạn chế những cảnh chửi thề, văng tục. Đạo diễn muốn dự án đầu tay gửi gắm thông điệp tốt đẹp về tình cảm gia đình.

"Tôi hy vọng nếu Nhà ba tôi một phòng có sức lan tỏa thì sẽ đi theo hướng tích cực và mang tính giáo dục", Trường Giang nói. Theo nam đạo diễn, Tết Nguyên đán là thời điểm mọi thế hệ cùng quây quần, vì vậy một bộ phim "ai cũng có thể xem" chính là mục tiêu mà anh và ê-kíp theo đuổi.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn