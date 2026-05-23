Bàn giao thi thể 2 học sinh lớp 8 tử vong do đuối nước khi tắm sông

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trên địa bà xã Mễ Sở rủ nhau ra khu vực sân bóng gần bãi bồi Xâm Hồng (xã Mễ Sở) để chơi. Tại đây, 4 học sinh trong nhóm rủ nhau xuống sông tắm; trong đó 2 em không may bị đuối nước. Được biết, cả hai nạn nhân tử vong đều là học sinh lớp 8 của Trường Trung học Cơ sở Thắng Lợi, xã Mễ Sở.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương phối hợp, triển khai phương án tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể của hai em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai em.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa hè đến. Lực lượng chức năng khuyến cáo, các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em trước hiểm họa rình rập từ các ao hồ, sông suối hay hố công trình thiếu rào chắn, biển cảnh báo.

Tác giả: Quang Nhiền

Nguồn tin: Báo Tin tức