Một ngày xảy ra 3 vụ đuối nước, 4 trẻ tử vong

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 4 trẻ nhỏ tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 11/4, hai em B.B.L và Tr.Tr.M (đều 13 tuổi và cùng ở xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) rủ nhau đi tắm sông Bắc Khê, đoạn qua địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Tràng Định bị đuối nước. Đến 16h20' cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai cháu.

Trên địa bàn xã Tràng Định liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong trong chiều 11/4.

Tiếp đến, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/4, cháu Ng.H.L., 12 tuổi trú tại thôn Quyền A1, xã Tràng Định cùng các bạn trong làng đi tắm tại sông Bắc Khê (đoạn qua địa bàn thôn Quyền A1), không may L. bị đuối nước.

Sau gần 2 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em H (15 tuổi) ở xã Thiện Thuật do đuối nước ở sông.

Tại xã Thiện Thuật (huyện Bình Gia cũ), tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Vào khoảng 17h ngày 11/4, em H.K.H (15 tuổi), học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thiện Thuật cùng một số bạn rủ nhau đi bơi ở sông không may trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu và mất tích. Đến 20h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nhận được thông tin, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Tràng Định, Thiện Thuật cùng lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương huy động hàng trăm người cùng phương tiện tập trung tìm kiếm các nạn nhân. Ngay trong đêm 11/4, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp luật theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao 4 thi thể nạn nhân cho gia đình để thực hiện nghi lễ an táng cho các em xấu số.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn huy động người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Qua các sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra kể trên, chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, mặc dù trên địa bàn đã từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm do thời tiết nắng nóng, các trẻ nhỏ- nhất là đối tượng học sinh Tiểu học- THCS thường rủ nhau đi bơi, tắm ở sông, suối.

Trong khi đó ở những nơi này trên địa bàn phần lớn đều có mực nước sâu, phức tạp; một số khu vực nước chảy mạnh tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, thanh thiếu niên tuyệt đối không tự ý xuống các khu vực sông, suối, hồ, thác tắm.

Các gia đình, nhà trường tăng cường quản lý nhắc nhở, quản lý con em mình và cấp ủy, chính quyền, ban ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền một cách cụ thể, hiệu quả; cắm những biển báo ở những nơi có nguy cơ mất an toàn để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn