Ba học sinh đi xe máy lạng lách, đánh võng để thể hiện “tài năng”

Chiều 05/1/2024, Đại uý Nguyễn Duy Đức, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm 3 học sinh đi trên 2 xe mô tô chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân, chiều 4/1/2024, có 3 thành niên đi trên 2 xe mô tô lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 8A (đoạn ngã 3 Nầm xã Sơn Châu đi Chợ Rạp, xã Sơn Trung).

Ba học sinh không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy tốc độ cao, đánh võng, lạng lách trên đường tại cơ quan công an.

...



Tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Kim Hoa, Công an xã Sơn Bằng đã làm rõ nhóm “quái xế” trên gồm: T.H.T. (SN 2009, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn chở trên xe U.G.H. (SN 2009), trú tại thôn Châu Lâm xã Kim Hoa và L.G.H. (SN 2008) trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa). Ba thiếu niên này là các học sinh trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, 3 học sinh thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Nhóm học sinh khai chiều ngày 4/1/2024, 3 người rủ nhau sử dụng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... để thể hiện “tài năng”.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồ Thắng - Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoduatin.vn