Clip: Lái xe máy cày đánh võng như tự sát, tài xế ô tô xử lý "tỉnh táo" tránh tai họa

Hình ảnh sự việc được người dùng Facebook Trần Thọ chia sẻ cho thấy, chiếc ô tô tải đang vượt các xe cùng chiều thì bất ngờ bị xe máy cày đánh võng, tạt đầu, ép lao sang phần đường ngược chiều.

Your browser does not support the video tag.

Trước tình huống bất ngờ, tài xế xe tải vẫn kịp thời bẻ lái lao sang trái tránh tai họa tông xe máy cày. Sau khi tạt đầu xe tải như tự sát, tài xế lái máy cày tiếp tục đánh võng trên đường. Hành động bất thường của lái xe máy cày khiến các phương tiện phía sau phải giữ khoảng cách an toàn, không di chuyển gần.

...

Từ sự việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý với tài xế xe máy cày đi không đi bên phải chiều đi của mình, lấn làn ngược chiều, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo Luật giao thông đường bộ, xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ. Xe máy cày là một xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp nên sẽ chịu điều chỉnh bởi các quy định đối với xe máy chuyên dùng.

Về xử lý vi phạm, luật sư Kiên cho biết, theo quy định tại điều 7, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP”, người điều khiển xe máy chuyên dùng có hành vi vi phạm "không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)" sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn