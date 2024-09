Ảnh hưởng bão số 3, Hà Nội có 1 người tử vong, 6 người bị thương do cây đổ

Cụ thể, quận Hoàng Mai có một người chết, một người bị thương do cây đổ; quận Hoàn Kiếm 3 người bị thương; quận Hai Bà Trưng 2 người bị thương, một xe máy hư hỏng do cây đổ; quận Hà Đông có một xe ô tô bốn chỗ và một xe ô tô khách bị hư hỏng do cây đổ.

Cũng theo báo cáo, ngay trong đêm 6/9, 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai (được xây dựng cách đây từ năm 1964, nay đã xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đã được chính quyền quận Hoàng Mai di dời đến Trường tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ.

Tại nơi ở tạm, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di dời.

Đến 6h ngày 7/9, trên địa bàn Thành phố không có điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội tiếp tục vận hành các trạm bơm: Trạm bơm Đồng Bông 1 (mới) vận hành 3/3 bơm; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 bơm; Trạm bơm DPS (Bắc Thăng Long - Vân Trì) vận hành 1/4 bơm; Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/15 bơm khẩn cấp, 5 bơm thông thường. Các huyện, thị xã và Công ty Thủy lợi Hà Nội báo cáo, 7h ngày 7/9/2024, vận hành 9 trạm bơm tiêu với 32 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 79.300m3/h.

Tác giả: Hoàng Lâm

Nguồn tin: Báo VOV