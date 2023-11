6 ái nữ nhà đại gia Việt sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, học vấn "khủng" nhưng cực kì kín tiếng, đời tư bí ẩn

Bà Hồ Thủy Anh - Ái nữ nhà ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank)

Hồ Thủy Anh là một trong 3 người con của tỷ phú Hồ Hùng Anh và vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy. Bà hiện đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 3.200 tỷ đồng, đứng thứ 15 trong Top 50 nữ doanh nhân người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin về bà Hồ Thủy Anh rất hiếm hoi được chia sẻ công khai, ngoài những việc liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và thương trường. Đây được xem là một trong những nữ doanh nhân, ái nữ con nhà tài phiệt sống kín tiếng bậc nhất.

Doanh nhân Hồ Hùng Anh có những người con hỗ tợ đắc lực trong việc kinh doanh, tạo ra gia tộc lừng lẫy trong thương trường Việt Nam

Tháng 9/2023, bà Hồ Thủy Anh gây chú ý khi mua vào 82 triệu cổ phiếu TCB của Techcombank với trị giá ít nhất 2.600 tỷ đồng. Sau động thái này, gia đình ông Hồ Hùng Anh lại có thêm một thành viên nằm trong top 50 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Trịnh Mai Linh - Ái nữ nhà ông Trịnh Văn Tuấn (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB)

Bà Trịnh Mai Linh cũng là một trong những ái nữ nhà đại gia Việt nắm trong tay khối tài sản nghìn tỷ. Tên tuổi của bà không xa lạ gì trên thương trường khi là một trong 4 con gái của Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB.

Tuy nhiên hình ảnh của bà Linh không được chia sẻ nhiều trên truyền thông nên vẫn là ẩn số. Theo ước tính, khối tài sản hiện bà Linh đang năm giữ là khoảng 1.211 tỷ đồng, xếp thứ 30 trong Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bức ảnh gia đình của đại gia Trịnh Văn Tuấn hiếm hoi được chia sẻ

Bà Linh hiện là một trong những cổ đông lớn nắm giữ % cổ phiếu cao trong OCB, chỉ sau cha là Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn.

Bà Đỗ Quỳnh Anh - Ái nữ nhà ông Đỗ Anh Tú (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong)

Đỗ Quỳnh Anh sinh năm 1998, là con gái của ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, kiêm Tổng Giám đốc CTCP Diana Unicharm.

Ở tuổi 25, khối tài sản của Đỗ Quỳnh Anh được ước tính khoảng 1.118 tỷ đồng, xếp thứ 33 trong Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đồng thời là cổ đông lớn của TPB.

Ái nữ của tỷ phú Đỗ Anh Tú hiếm khi xuất hiện công khai

...

Thông tin về ái nữ của ông Đỗ Anh Tú cũng rất “bí ẩn”, không được hé lộ quá nhiều. Nhưng với tài sản và đầu óc kinh doanh khi còn rất trẻ, Đỗ Quỳnh Anh là một trong những gương mặt được chú ý trên thương trường.

Bà Lê Thu Thủy - Ái nữ nhà bà Nguyễn Thị Nga (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank)

Bà Lê Thu Thủy sinh năm 1983, được biết đến là con gái của bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank. Bà Thủy có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở các tổ chức tài chính ngân hàng quốc tế.

Năm 2018, bà Thủy được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SeABank. Từ ngày 11/7/2022, nữ doanh nhân rời chức vụ này nhưng vẫn là một trong những lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này với tư cách Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Thủy là Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng tại Đại học George Mason (Mỹ). Doanh nhân này được đánh giá có trí thông minh và phương hướng phân tích thị trường kế thừa từ mẹ. Chính vì vậy bà Thủy là người thừa kế sáng giá của SeABank.

Bà Lê Thu Thuỷ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 40

Ngoài khả năng kinh doanh nhạy bén, bà Thủy còn có nhan sắc xinh đẹp, được ví là “sắc nước hương trời”. Nữ doanh nhân 40 tuổi đã kết hôn, chồng là một giảng viên đại học người Mỹ. Bà Thủy hiện nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 1.441 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Ái nữ nhà bà Huỳnh Bích Ngọc (Người sáng lập Tập đoàn Thành Thành Công)

Được mệnh danh là “Công chúa mía đường”, bà Ức My là một trong những nữ doanh nhân con tỷ phú đình đám. Nữ doanh nhân sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thanh và bà Huỳnh Bích Ngọc, gia đình nắm quyền điều hành công ty mía đường lớn nhất Việt Nam, người sáng lập Tập đoàn Thành Thành Công.

Bà Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh - Tài chính. Năm 2006, khi chỉ mới 25 tuổi, bà từng nắm giữ chức vụ PGĐ điều hành rồi đến Phó TGĐ thường trực CTCP Thành Thành Công. Đến tháng 7/2009, Ức My trở thành nữ TGĐ trẻ tuổi nhất trong Tập đoàn khi mới 28 tuổi. Đến tháng 10/2019 bà được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa.

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My được mệnh danh là “công chúa mía đường”

Theo thống kê, khối tài sản bà Ức My đang nắm giữ là khoảng 1.788 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 24 trong Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Trần Phương Ngọc Hà - Ái nữ nhà bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch Hội đồng quản trị Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

Trần Ngọc Phương Hà là con gái út của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung, gương mặt tiếng tăm trong giới kinh doanh, đặc biệt là ở mảng trang sức. Nữ doanh nhân này được gia đình cho đi du học từ năm 15 tuổi, với 4 năm học Đại học ở Ivy League, cùng với 2 năm học Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị ở Học viện Công nghệ Massachusetts. Ngoài ra Phương Hà còn nhận học bổng Tiến sĩ ở Đại học Oxford.

Nhan sắc xinh đẹp của ái nữ gia tộc trang sức PNJ

Theo thông tin thống kê, khối tài sản Phương Hà hiện đang sở hữu là khoảng 944 tỷ đồng, xếp thứ 38 trong số Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

