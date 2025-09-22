4 người tử vong khi ô tô nổ lốp rồi lao thẳng xuống giếng

Your browser does not support the video tag.

4 người đã tử vong và 3 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn gần làng Temni Khurd trên đường cao tốc ở quận Betul, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào tối muộn ngày 19/9.

Nhóm 7 người hành hương từ Chitrakoot, bang Uttar Pradesh đang trên đường trở về sau chuyến viếng thăm ngôi đền Balajipuram ở Betul thì thảm họa xảy ra. Chiếc xe Bolero của họ bất ngờ bị nổ lốp sau, khiến xe chệch khỏi đường và lao xuống một cái giếng sâu.

Hiện trường giải cứu các nạn nhân.

...



Các nhân chứng đã mô tả cảnh tượng hoảng loạn và khẩn cấp khi dân làng đổ xô đến hiện trường ngay cả trước khi lực lượng cứu hộ đến. Với dây thừng và quyết tâm cao độ, dân làng đã giải cứu được 3 người trong số họ khỏi chiếc xe bị ngập nước, trong khi 4 người vẫn bị mắc kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ khẩn cấp phải huy động toàn lực để giải cứu.

4 thi thể đã được tìm thấy sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm khẩn trương. Những người sống sót đã được đưa đến Bệnh viện Quận Chhindwara và hiện đang được điều trị.

Phó Cảnh sát trưởng RP Choubey xác nhận rằng, nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ lốp xe và khen ngợi người dân làng đã phản ứng nhanh chóng.

Vụ việc đã gây ra nỗi đau buồn cho cộng đồng địa phương và làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn giao thông dọc theo Đường cao tốc Betul. Sự hiện diện của các giếng nước sâu, không được bảo vệ gần lề đường từ lâu đã là một mối nguy hiểm và người dân hiện đang yêu cầu chính quyền hành động ngay lập tức để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

