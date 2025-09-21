Điều tra vụ bé gái tử vong trong bao tải, vứt dưới mương nước

Sáng 21/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Công an đang điều tra nguyên nhân bé gái 8 tuổi, trú trên địa bàn xã được phát hiện bỏ trong bao tải dưới mương nước và đã tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, sau thời gian mất tích, gia đình và người thân đi tìm thì phát hiện bé bị bỏ trong bao tải, dưới mương nước vào chiều 20/9.

Công an đang điều tra nguyên nhân bé gái được phát hiện tử vong khi bỏ trong bao tải, vứt dưới mương nước sau thời gian mất tích (Ảnh minh họa).

Nhận được thông tin, Công an xã Yên Định và Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ, thông tin liên quan đến phục vụ việc điều tra, xác định nguyên nhân.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc.

