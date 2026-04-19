3 trường hợp được miễn tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày, có bốn trường hợp thí sinh sẽ được miễn thi tất cả môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường hợp được miễn tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Đầu tiên là học sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa. Đối tượng này sẽ được miễn thi tất cả bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12.

Kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ khá trở lên.

Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai là học sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ. Điều kiện để được miễn thi bao gồm:

Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12.

Kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ đạt trở lên.

Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở GD&ĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Thứ ba là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Nghị định 28/2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người thuộc nhóm này cần đáp ứng điều kiện sau:

Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều kiện được miễn thi môn Ngoại ngữ, Ngữ văn

Bộ GD&ĐT cũng quy định một số đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ và môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Các thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:

Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT.

Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi).

Danh sách các chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ như sau:

Lưu ý, chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không được quy đổi thành điểm 10. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Những chứng chỉ nói trên chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ để lấy điểm.

Thí sinh được miễn thi môn Ngữ văn là người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (đạt từ bậc 3 trở lên).

Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngữ văn nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ phải sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

