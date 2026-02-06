Quy định mới về miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần lưu ý

Liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026, Bộ GD&ĐT đã chính thức thông tin về quy định miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp. Đây là điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6. Ảnh minh họa

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), quy định miễn thi môn Ngoại ngữ không áp dụng đại trà, mà chỉ dành cho hai nhóm thí sinh đặc biệt theo quy định cụ thể.

Hai trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ

Thứ nhất, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ, được công nhận theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đây là những học sinh có năng lực ngoại ngữ xuất sắc, đã được đánh giá ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

...

Thứ hai, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc trong nước được Bộ GD&ĐT công nhận, đạt từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đồng thời chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi.

Không được quy đổi điểm khi miễn thi Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh thuộc diện được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ không được quy đổi điểm để tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp THPT. Việc miễn thi chỉ giúp thí sinh không phải dự thi môn này, chứ không mang lại lợi thế cộng điểm trong xét tốt nghiệp.

Trong trường hợp thí sinh đủ điều kiện miễn thi nhưng vẫn muốn dự thi môn Ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thì điểm thi thực tế của môn Ngoại ngữ sẽ được tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp THPT.

Thi sớm hơn so với các năm trước Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn so với nhiều năm trước. Việc tổ chức sớm nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, đồng thời giảm áp lực thời gian vào cuối năm học.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn