Vì sao ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách khi chưa có bằng cấp?

Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh này dù không đủ điều kiện nhưng vẫn được Sở Y tế Hà Tĩnh "đặc cách" cấp phép hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.

Video cảnh hoang tàn ở Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh sau 5 năm dừng hoạt động. Thực hiện: Trần Tuấn.

Sở Y tế Hà Tĩnh nhận được câu hỏi liên quan đến hoạt động của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 5.3, Sở Y tế Hà Tĩnh đã giao ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ y Hà Tĩnh cung cấp thông tin cho Phóng viên Lao Động về sự việc trên.

Theo đó, ông Dũng cho biết, việc hoạt động của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh được Sở Y tế cấp phép vào tháng 10.2015. Mặc dù không đủ điều kiện, nhưng do chỉ đạo của tỉnh nên Sở Y tế đã “đặc cách” cấp phép hoạt động cho trung tâm của ông Yên, nhưng chỉ được phép hoạt động ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không được phép hoạt động ở ngoại tỉnh. Trung tâm thực hiện chữa bệnh theo cấp phép là day, ấn, bấm huyệt.

Phòng hành chính, tổng hợp, thu tiền của Trung tâm khi còn hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.



Cũng theo ông Dũng, điều kiện để cấp phép hoạt động thì yếu tố hiệu quả chữa bệnh là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp phép cho Trung tâm của ông Võ Hoàng Yên hoạt động, về khoa học không đánh giá được hiệu quả, dù đã mời các cơ quan chuyên môn về đánh giá, mà chỉ người bệnh đánh giá bằng cảm tính là bệnh có bớt. Thế nhưng, do áp lực chỉ đạo của tỉnh nên Sở buộc phải đặc cách cấp phép cho hoạt động.

Đáng nói, theo ông Dũng, thời điểm Trung tâm của ông Võ Hoàng Yên được cấp phép hoạt động, ông này không có bằng cấp về nghề y. Vậy mà trong quá trình hoạt động, ông Yên đưa ra những “yêu sách” đòi Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách cấp phép hành nghề cho nhiều “đệ tử” của mình, nhưng không được Sở Y tế Hà Tĩnh chấp nhận.

“Chúng tôi không dùng từ lương y đối với ông Yên đâu. Chúng tôi bác bỏ từ lương y của ông ấy. Không chứng nhận cho ông là lương y. Vì ông không có bằng cấp” - ông Dũng chia sẻ.

Phòng của Giám đốc Trung tâm Võ Hoàng Yên. Ảnh: TT.



Ông Dũng còn cho biết, có một thời gian đầu, Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Cẩm Vịnh đi vào hoạt động dù chưa được cấp phép. Thế nhưng, Sở Y tế Hà Tĩnh không thể xử phạt vì “tế nhị”.

Theo ông Dũng, do ông Võ Hoàng Yên chưa có bằng cấp, phía Sở Y tế Hà Tĩnh nhiều lần đôn đốc, yêu cầu bổ sung bằng cấp nên ông Yên đã vào miền Nam để đi học. Cũng bởi lý do đó, từ năm 2016, ông Yên đã dừng hoạt động ở Trung tâm tại xã Cẩm Vịnh, trả lại cơ sở cho tỉnh. Cũng từ đó, vào tháng 10.2016, Sở Y tế Hà Tĩnh đã thu hồi giấy phép hoạt động của Trung tâm này.

