Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định về cư trú

Về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Nghị định 154/2024. Theo đó, trường hợp đăng ký thường trú lần đầu hoặc đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú. Việc sửa đổi này ngoài đảm bảo với sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính mới mà còn phù hợp với Luật Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, dự thảo còn thay thế cụm từ “UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã” bằng cụm từ “UBND cấp xã” tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 154/2024 để bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự thảo còn sửa đổi Nghị định 154/2024 theo hướng làm rõ nơi đăng ký thường xuyên đậu, đỗ phương tiện được dùng để ở; bổ sung quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động; đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên.

Theo dự thảo, nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là địa điểm mà phương tiện đó thực tế đậu, đỗ, không thuộc địa điểm cấm, khu vực cấm do chủ phương tiện tự xác định và đăng ký với UBND xã, phường, đặc khu (hiện sẽ đăng ký tại UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã). Trường hợp chủ phương tiện đã có hợp đồng thuê bến bãi hoặc văn bản chấp thuận cho phương tiện đậu, đỗ của cơ quan, tổ chức quản lý nơi đậu, đỗ thì không phải đăng ký. Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động hoặc bệnh tâm thần. Cụ thể, theo điểm e khoản 3 Điều 6, giấy tờ chứng minh là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi: Chứng nhận của Cơ sở y tế khu vực hoặc xác nhận của UBND cấp xã tại nơi cư trú (hiện đang quy định là Chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú).

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: anninhthudo.vn