Bốn người trong một gia đình thương vong nghi bị phóng hoả trong đêm

Ngày 19/10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng uỷ xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo ông Vỹ, địa điểm xảy ra vụ cháy là nơi ở, nơi kinh doanh của gia đình anh Nguyễn Bá C. (SN 1992, trú tại đường Đỗ Trạc, xã An Khê). Ngọn lửa bùng phát vào khoảng gần 4h rạng sáng khi mọi người đang ngái ngủ. Phát hiện vụ việc, người dân đã tìm cách dập lửa đồng thời gọi điện đến cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà. Đến khoảng 5h40, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994, là chủ căn nhà) tử vong, 3 người bị thương gồm: anh Nguyễn Bá C. (SN 1992), anh N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020). Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Theo nguồn tin của phóng viên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an đang nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

