Nhảy từ tầng 6, n.a.m si.n.h t.ử v..o.n.g nghi bị b.ạ.o l.ự.c học đường

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Vụ việc đau lòng khiến nam sinh 16 tuổi tử vong xảy ra từ hôm 16/10. Thông tin ban đầu cho biết, một số phụ huynh học sinh trong trường phản ánh sinh viên này từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè bắt nạt trong thời gian dài, dẫn đến hành động cực đoan.

Sáng 19/10, ông Ngô Kim Khôi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, xác nhận vụ việc và cho biết nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NVCC

Hiện, các cơ quan chức năng tiến hành xác minh toàn bộ diễn biến trước khi xảy ra vụ việc, đặc biệt là thông tin liên quan đến việc học sinh bị bắt nạt tại trường. Nhà trường cũng đang phối hợp với gia đình để hỗ trợ, ổn định tâm lý học sinh, giáo viên, tránh để sự việc gây hoang mang trong tập thể.

... Hàng loạt các vụ đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây: Vào tháng 12/2020, nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là uống thuốc tự tử vì uất ức trong xử lý vi phạm của nhà trường. Mẹ của nữ sinh này chia sẻ, con gái mình bị uất ức do bị nhà trường xử lý vi phạm quy chế, mà nguyên nhân là do Y. không tham gia học phụ đạo do trường tổ chức có thu phí. Phía nhà trường thừa nhận có sai sót. Trước đó, năm 2023, vào lúc ra chơi, nam sinh N.V.P.H. (lớp 7, trường THCS Thuận An, tỉnh Hậu Giang) rơi từ lầu một xuống đất. Ngay khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo cho phụ huynh em H. Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, qua tìm hiểu, nắm thông tin sơ bộ, em N.V.P.H. bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo nên tức giận, leo khỏi hành lang lầu một và nhảy xuống đất. Trước đó, hàng loạt vụ tự tử xảy ra như trường hợp nam sinh lớp 10 ở TPHCM để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử ngay trong trường học; Nữ sinh lớp 11 ở Bình Phước tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh…

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn