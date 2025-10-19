Làm rào chắn chống tự tử ở cầu Bến Thủy 1 liệu có khả thi?

Rào ch ắn l à c ơ h ội cuối c ùng cho nh ững ng ư ời đ ứng tr ên l ằn ranh sinh tử

Người thân gào khóc bên sông Lam vụ 3 bố con tử vong sau khi nhảy cầu Bến Thủy 1.

Cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 là nơi thường xảy ra những vụ tự vẫn thương tâm. Trong đó, cầu Bến Thủy 1 được xây dựng từ năm 1990, có thể xem đã trở thành “điểm đen” của những vụ nhảy cầu tự vẫn.

Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng tại cây cầu này, đã có hàng chục người tìm đến đây để kết liễu cuộc đời, và hầu hết đều tử vong. Cầu Bến Thủy 1 là cái tên đã gắn với nhiều câu chuyện đau lòng, ám ảnh của không ít gia đình và cả người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Mới đây nhất, sự việc 3 bố con gieo mình từ cầu này xuống dòng sông Lam kết thúc sự sống. Lực lượng cứu hộ với hàng trăm người và phương tiện phải xuyên ngày đêm mới tìm thấy thi thể của họ khiến ai cũng xót xa.

Từ thực tế đó, nhiều người đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu lắp lan can hoặc hệ thống lưới chống tự vẫn tại cầu Bến Thủy 1 để ngăn chặn tình trạng đau lòng tiếp diễn.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh cầu Bến Thủy 1 được thiết kế lắp thêm hệ thống lan can để chống tự vẫn, đã lập tức nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Người phản đối bình luận cho rằng, “làm gì cho tốn ngân sách…một khi đã muốn thì không ai cản nổi”, “chống nhảy cầu này họ lại tìm sang cầu khác thôi”… Nhưng nhiều bình luận lại xem đó là ý tưởng hay, nên làm và cần làm gấp.

Bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội kèm theo đề nghị nâng lan can cầu Bến Thủy 1 và 2.

Một nhà báo tại Nghệ An nêu quan điểm, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cơ quan chức năng tạo ra các rào chắn hoặc lưới hai bên cầu Bến Thuỷ 1. Bởi phần lớn các vụ nhảy cầu tự vẫn ở Nghệ An đều tập trung ở cầu Bến Thuỷ 1. Thậm chí có những người từ khu vực phía Tây xa xôi của tỉnh vẫn tìm đến cầu Bến Thuỷ 1 để tự kết thúc cuộc sống. Tại sao lại như thế?

Trong tâm thức của nhiều người, cây cầu Bến Thuỷ dường như bằng một cách vô hình nào đó đã được định danh là nơi kết thúc tất cả mọi việc. Nó cũng giống như khu rừng tự sát ở Nhật Bản. Khi người ta khốn quẫn, bí bách, stress, không tìm thấy ánh sáng cuộc sống, không tìm thấy niềm tin, sự nương náu họ sẽ đến đó và tự giải quyết bằng cách tiêu cực nhất.

Cầu Bến Thuỷ cũng tương tự như thế. Chúng ta không phải là họ nên không thể hiểu những giây phút bế tắc nhất, đen tối nhất cuộc đời của mình họ đã nghĩ gì! Tôi cho rằng lúc ấy họ nghĩ đến cái chết và nghĩ về cây cầu đã được “định danh” ấy.

Đối với ý kiến phản đối cho rằng, dù có vây kín hàng rào chắn thì một khi ai đó quyết tâm quyên sinh thì họ - bằng cách này hay cách khác chúng ta đều không thể ngăn cản được.

Tôi lại nghĩ khác. Xã hội càng hiện đại càng có nhiều người bị trầm cảm, stress, bị áp lực mưu sinh, sức ép từ công việc và gia đình. Khi áp lực tâm lý nội tại lên đến đỉnh điểm họ nghĩ đến cái chết. Có hai kiểu tâm lý: Một kiểu là quyết tâm tự huỷ hoại cuộc sống của mình, kiểu còn lại là ở giữa lằn ranh chết và có lý do để sống. Chúng ta cần cứu, cần giúp đỡ những bước chân đang đứng giữa lằn ranh sống - chết. Đó chính là lý do để làm rào chắn cho cây cầu Bến Thuỷ - nơi luôn bị ám thị theo cách tiêu cực của một số người. Thêm điều này nữa: Những người khi tìm đến cầu để quyên sinh, họ nhận thấy mong muốn của mình không thể thực hiện được ở đây, biết đâu từ đó họ thay đổi nhận thức, chuyển biến hành vi.

Trọng tâm lúc này là chúng ta bảo vệ tính mạng con người, để mỗi cá nhân và cả xã hội nhận thấy không ai bị bỏ quên, không ai vô cảm, thờ ơ trước thân phận con người. Đó chính là giá trị đạo đức, nhân văn. Hơn thế, bảo vệ cầu Bến Thuỷ với ý nghĩa là bảo vệ một trong những công trình có ý nghĩa về lịch sử, văn hoá, kinh tế của Nghệ -Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung. Phà Bến Thuỷ trước đây và cầu Bến Thuỷ hiện nay nằm trong quần thể di tích lịch sử gắn với những chặng đường đấu tranh cách mạng và phát triển của quê hương, đất nước.

“Quan điểm của cá nhân tôi là cần thiết lắp đặt hệ thống bảo vệ, chống tự tử tại cầu Bến Thủy 1. Nó sẽ có tác dụng tích cực và hạn chế được các sự việc đau lòng tiếp diễn. Và một trong những điều quan trọng khi lắp đặt nâng cao thêm lan can hoặc hệ thống lưới…tại đây nó sẽ có tác dụng giáo dục trực quan. Khi đi lưu thông qua cầu, nhìn thấy được hệ thống chống nhảy cầu, con người sẽ tích lũy được ý thức, trách nhiệm mạng sống của mình và những người khác”, ông Nguyễn Khắc An, phường Trường Vinh nêu quan điểm.

Cũng theo ông An, đối với những băn khoăn về nguồn lực đầu tư thực hiện, tính thẩm mỹ của cầu, tôi nghĩ không cần quá lo lắng, vì chúng ta có thể huy động dưới nhiều hình thức từ ngân sách, xã hội hóa hoặc kêu gọi chính đơn vị đang vận hành quản lý trực tiếp cây cầu này. Còn về tính thẩm mỹ, chúng ta có thể thuê những kiến trúc sư giỏi thiết kế và làm đẹp hơn hiện tại.

Cơ quan chức năng nói gì

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối Nghệ An – Hà Tĩnh. 2 đầu cầu thuộc phường Trường Vinh (TP Vinh cũ, Nghệ An) và xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam. Ảnh: Bá Thăng.

Theo ông Bùi Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, việc xây dựng, lắp đặt hệ thống bảo vệ, chống tự tử tại cầu Bến Thủy 1 là điều rất mong muốn và cần thiết. Nhất là những cây cầu có nhiều vụ tự tử như cầu Bến Thủy 1.

“Thời còn làm Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân tôi đã rất trăn trở. Giải pháp chống nhảy cầu có thể lắp lưới hứng hoặc dựng lan can cao để người muốn tự tử đến cầu cũng không thể thực hiện được”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho rằng, nếu chủ đầu tư và nhà nước xây dựng, lắp đặt được hệ thống chống tự tử, bảo vệ tính mạng con người tại cầu Bến Thủy 1 thì tốt quá.

Được biết, cầu Bến Thủy 1 có độ dài lan can hai bên khoảng gần 1000m.

Hằng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông trên cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Bá Thăng.

Theo ông Phan Huy Chương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Nghệ An, cầu Bến Thủy 1 đến thời điểm hiện tại không có gì mất an toàn. Toàn bộ rào chắn, lan can, hộ lan đúng tiêu chuẩn. Nếu lắp thêm hệ thống bảo vệ, chống tự tử tại cầu Bến Thủy 1 sẽ làm tăng tải trọng tĩnh lên cầu, sức cản gió sẽ lớn hơn, theo đó kết cấu của cầu, thủy lực, thủy văn cần phải tính toán, kiểm định lại.

Tuy nhiên, ”việc đề nghị lắp thêm hệ thống bảo vệ chống tự tử như lan can, lưới tại cầu Bến Thủy 1 cũng cần được xem xét”, ông Chương nêu quan điểm.

Trước khi để cây cầu được trả lại tên gọi với đầy đủ giá trị của nó, cơ quan chức năng cần vào cuộc giúp cho cầu Bến Thuỷ 1 trở nên an toàn. Chúng ta cần tạo ra lý do để những người đang đứng giữa lằn ranh tâm lý sống - chết chọn cách ở lại. Người thân của họ nhờ vậy cũng có thêm thời gian để giúp họ trở về, một người dân đề nghị.

