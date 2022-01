Thất kinh khoảnh khắc xe máy trượt dài trên đường, kéo lê 2 người sau va chạm khiến thai phụ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h ngày 15/1, trên tuyến quốc lộ 46C, đoạn qua ngã 3 chợ Phuống, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thời điểm trên, chị L.T.C. (SN 1990, trú xã Thanh Giang) điều khiển xe máy đường. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với anh N.V.H. (SN 1998, trú xã Thanh Hương) điều khiển xe máy mang BKS 37 E1 - 382.01 chạy ngược chiều.

Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh khu vực, sau cú va chạm mạnh, mảnh vỡ của 2 xe vương vãi khắp đường. Chiếc xe kéo theo 2 người và trượt dài khiến ma sát mạnh với mặt đường gây tóe lửa.

Hậu quả, chị C. tử vong tại chỗ, anh H. bất tỉnh. Được biết, nạn nhân C. đang mang thai sắp đến ngày sinh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

