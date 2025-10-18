Sau Shark Bình, cộng đồng nhắc tên ViruSs, Khoa Pug và nhiều sao Việt vì liên quan tiền số?

Ngày 14/10, thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị khởi tố và bắt tạm giam đã gây chấn động không nhỏ trong giới đầu tư công nghệ và tiền số Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội xác định ông Bình và các cộng sự liên quan đến dự án tiền số AntEx, với hai cáo buộc chính: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Vụ việc Shark Bình - AntEx không chỉ làm rúng động giới đầu tư, mà còn tạo ra hiệu ứng domino trên mạng xã hội. Nhiều dự án tiền số từng được quảng bá rầm rộ như Zuki Moba, BitcoinDeFi,... cùng các mô hình GameFi, DeFi khác nay bị gọi tên, khi cộng đồng cùng kêu gọi minh bạch hóa thị trường tài sản số sau chuỗi bê bối.

Shark Bình vướng vòng lao lý với AntEx

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 đến 12/2021, nhóm sáng lập AntEx đã phát hành hơn 33,2 tỷ token, huy động khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương hơn 117 tỷ đồng) từ gần 30.000 nhà đầu tư. AntEx từng được giới thiệu là “hệ sinh thái tài chính phi tập trung đầu tiên tại Việt Nam”, với tầm nhìn phát triển stablecoin VNDT và ví điện tử trên nền tảng blockchain.

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Thời điểm đó, dự án được gắn liền với thương hiệu NextTech và chính Shark Bình, người từng tạo dựng hình ảnh “nhà đầu tư tiên phong trong chuyển đổi số”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế lại khác xa lời quảng bá.

Cơ quan chức năng xác định nhóm sáng lập chưa hoàn thiện sản phẩm, nhưng đã huy động vốn quy mô lớn, sau đó rút tiền từ ví tổng, chuyển qua các tài khoản cá nhân và công ty vệ tinh để sử dụng sai mục đích. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa lên tới 900 tỷ đồng, bao gồm ngoại tệ, vàng, bất động sản và nhiều chứng từ tài chính.

Cùng với ông Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 đồng phạm, phần lớn là thành viên hoặc lãnh đạo trong hệ sinh thái NextTech.

Dư luận gọi tên loạt dự án coin tai tiếng

Ngay sau khi vụ việc AntEx được công bố, mạng xã hội lập tức “gọi tên” hàng loạt dự án từng gây sóng gió trong giai đoạn thị trường tiền số tăng nóng. Tất cả đều có điểm chung: được người nổi tiếng quảng bá rầm rộ, cam kết lợi nhuận cao, nhưng kết thúc bằng thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.

1. FXT Token

Tháng 5/2021, nhiều nghệ sĩ Việt như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư… đồng loạt chia sẻ thông tin về đồng FXT Token, được giới thiệu như “cơ hội đầu tư toàn cầu”.

Nhiều nghệ sĩ Việt như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư… đồng loạt chia sẻ thông tin về đồng FXT Token năm 2021.

Thực tế, đây là chiến dịch quảng bá cho sàn FXTradingmarkets do Lion Group điều hành - hoạt động theo mô hình đa cấp. Giá token từng tăng vọt lên gần 1 USD, nhưng chỉ vài tuần sau, sàn giao dịch bất ngờ đóng cửa.

2. BitcoinDeFi

Một ví dụ khác là BitcoinDeFi, ra mắt giữa năm 2021, tự quảng bá là “dự án kết hợp giữa Bitcoin và DeFi”.

Phạm Tuấn, từng được biết đến trong giới YouTube với hình ảnh “đàn em Khá Bảnh”.

Nhân vật Phạm Tuấn, từng được biết đến trong giới YouTube với hình ảnh “đàn em Khá Bảnh”, xuất hiện trong các sự kiện ra mắt, khẳng định token sẽ “lên 100 USD” trong năm. Nhưng chỉ vài tháng sau, giá BDFI rơi từ 6,4 USD xuống 0,06 USD. Các nhóm cộng đồng biến mất, trang web đóng cửa, và nhà đầu tư không còn cách nào rút vốn.

3. Diamond Boyz Coin (DBZ)

Diamond Boyz Coin (DBZ) của Johnny Đặng từng là tâm điểm truyền thông nhờ sự hợp tác với YouTuber Khoa Pug. Giá DBZ tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng khi hai nhân vật chính “nghỉ chơi”, dự án cũng… lao dốc không phanh.

Đồng DBZ của Johnny Dang, từng được Khoa Pug nhắc đến nhiều lần.

Đến đầu năm 2022, website chính thức bị đóng, thay vào đó là một biểu mẫu Google Form yêu cầu người dùng “cập nhật ví” để nhận token mới. Giờ đây, DBZ gần như không còn giá trị.

4. Zuki Moba

Ra mắt cuối 2021, Zuki Moba từng được xem là niềm tự hào của cộng đồng blockchain Việt. Với khẩu hiệu “chơi game kiếm tiền”, dự án được streamer ViruSs giới thiệu như một cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực GameFi.

Zuki Moba từng được ViruSs nhiều lần nhắc đến.

Nhưng chỉ sau vài tháng, giá ZUKI token lao dốc. Cộng đồng tố đội ngũ phát triển xả token, rút thanh khoản, khiến nhà đầu tư mất trắng. Đến nay, token ZUKI chỉ còn lại giá trị tượng trưng, một phần nhỏ của vài phần nghìn USD so với đỉnh.

