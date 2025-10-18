Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/10), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.
Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.
Từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ
Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.
Khu vực Hà Nội: đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.
Không khí lạnh đầu mùa gây mưa dông ở Bắc Bộ (Ảnh: CAND).
Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, rét đậm tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/10
Thời tiết Hà Nội đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-31 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.
