Israel dội hỏa lực vào một chiếc xe ở Gaza, gia đình 11 người thiệt mạng

RiaNovosti dẫn tin từ kênh truyền hình Al-Aqsa của người Palestine hôm nay (18/10, giờ Hà Nội) cho biết, Israel đã triển khai máy bay chiến đấu tấn công một ô tô di chuyển gần khu vực Zeitoun thuộc thành phố Gaza ở Dải Gaza, khiến toàn bộ 11 người có mặt trên chiếc xe thiệt mạng.

Một chiếc xe bốc cháy sau khi trúng hỏa lực ở Dải Gaza năm 2014. Ảnh minh họa: ChinaDaily





Kênh al-Aqsa thông tin thêm, các nạn nhân là thành viên trong một gia đình người Palestine. Họ đang trên đường trở về nhà ở thành phố Gaza sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn. Trong số các nạn nhân có 3 phụ nữ, 7 trẻ em, một người đàn ông.

Trước đó, truyền thông Israel đã đề cập đến vụ việc binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nổ súng vào một chiếc xe đang tiến về phía vị trí của IDF gần khu vực Zeitoun, khiến một số người chết. Phía Israel khẳng định IDF đã bắn cảnh cáo, nhưng chiếc xe không dừng lại.

...

Israel và Hamas tuần trước đạt thỏa thuận ngừng bắn-trao trả con tin nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Hamas đã trao trả Israel toàn bộ 20 con tin còn sống và đang từng bước bàn giao hài cốt những người đã thiệt mạng.

Những ngày qua, Israel vẫn thực hiện các đợt tấn công ở Dải Gaza. Hôm 14/10, IDF nổ súng vào nhóm 5 người Palestine "cố gắng tiếp cận lực lượng Israel ở khu Shejaiya, phía Đông thành phố Gaza, sau khi vượt qua Đường Vàng", ranh giới rút lùi của lực lượng Israel sau lệnh ngừng bắn.

Một ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố, "nếu Hamas từ chối tuân thủ thỏa thuận, Israel sẽ phối hợp với Mỹ để tiếp tục chiến đấu và hành động nhằm đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi thực tế ở Dải Gaza và đạt mọi mục tiêu của cuộc chiến".

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.com.vn