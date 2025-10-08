VIDEO: Công an đưa hàng chục thùng carton khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Tối 7-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) lên xe tải và rời đi.

Lực lượng Công an kiểm đếm thùng carton dưới sảnh tầng 1 toà nhà

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tối cùng ngày, dưới sự giám sát của lực lượng công an, nhiều người đã đưa hàng chục thùng carton xuống sảnh tầng 1 của tòa nhà. Sau đó, khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, cảnh sát đã chuyển các thùng carton này ra xe tải để đưa về trụ sở công an.

Chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh có rất đông công an đang làm nhiệm vụ.

Nhiều nhân viên của công ty cũng đang có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.

Một bảo vệ toà nhà cho biết ngay từ đêm qua 6-10, công an đã có mặt tại trụ sở công ty của Shark Bình. Cuộc làm việc của lực lượng chức năng kéo dài đến tận hôm nay.

Lực lượng chức năng giám sát việc đưa các thùng carton xuống sảnh. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình. Video: Nguyễn Hưởng

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhiều thùng carton niêm phong được chuyển lên xe thùng. Ảnh Nguyễn Hưởng

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày hoàn tất việc đưa các thùng carton lên xe tải

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động