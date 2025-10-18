Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Theo điều tra, trong thời gian là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn phường Hòa Khánh, Tp. Đà Nẵng, Đỗ Hà Thương (SN 1995, trú phường Hòa Khánh, Tp. Đà Nẵng) được một đồng nghiệp cho vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng.

Năm 2024, Thương nhiều lần vay mượn tiền của đồng nghiệp này và trả đủ tiền gốc cùng tiền lãi trong thời gian đầu. Tuy nhiên, tháng 11/2024, Thương vay mượn tiền nhưng không làm đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ cho nhiều người khác. Ngày 11/11, Thương tiếp tục vay mượn tiền của đồng nghiệp 1 tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Đỗ Hà Thương. (Ảnh: C.A)

...





Mở rộng điều tra, Công an xác định, trong năm 2024, Thương còn vay mượn tiền của nhiều người khác tại phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tổng số tiền Thương chiếm đoạt là hơn 5,9 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hà Thương về hành vi “L.ừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thương bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn