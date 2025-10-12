Hai anh em thót tim khi mảng trần nhà đổ sập

Tác giả: Mai An
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Khi Thanh Nhật (12 tuổi) đang ở nhà cùng em gái, mảng trần nhà ốp xi măng bất ngờ sập xuống khiến anh em hoảng hốt. Nhật bình tĩnh xem xét, cõng em ra khỏi nơi nguy hiểm.
