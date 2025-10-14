Nam công nhân bất ngờ lên cơn đau tim, tử vong tại nơi làm việc

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong vì trụy tim tại nơi làm việc. Đoạn clip ghi lại vụ việc hiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong clip, sức khỏe của một nhân viên đột nhiên xấu đi. Anh ta đang làm việc như thường lệ thì đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Chỉ trong chốc lát, cơ thể anh ta bắt đầu cảm thấy bồn chồn và cứng đờ. Người đàn ông liên tục vung tay vung chân, quằn quại đau đớn trên ghế. Tình trạng và cử động cơ thể của người này cho thấy rõ ràng anh ta cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Người đàn ông bất ngờ lên cơn đau tim trong lúc đang làm việc.

...



Nhìn thấy người đàn ông đau đớn, các đồng nghiệp liền chạy tới, đưa nước cho anh và cố gắng an ủi.

Trong khi đó, người sếp vẫn ngồi trên chiếc ghế gần đó, bình tĩnh quan sát. Ông ta không đứng dậy khỏi ghế, không cố gắng sơ cứu, cũng không gọi xe cứu thương.

Sau 6 phút, người đàn ông này đã qua đời. Đoạn clip cho thấy rõ ràng anh ta bị đột quỵ và qua đời.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

