Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Có chuyển biến nhưng vẫn cần giám sát đặc biệt

Có chuyển biến, nhưng vẫn chậm

Ngày 23/4, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra việc triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn kiểm tra việc triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Trước khi đi kiểm tra, Thứ trưởng đã yêu cầu doanh nghiệp dự án chiếu video Flycam thực trạng hiện tại để cùng đối chiếu, so sánh tiến độ thực hiện dự án với tháng trước đó.

Qua hình ảnh toàn diện từ trên cao, thấy rõ diện mạo của đại công trường đã hoàn toàn thay đổi. Trừ những điểm đang vướng mặt bằng, thì chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án đã chỉ đạo các nhà thầu làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành thi công.

Công trường nhiều nơi đã đào đất, đắp cát; nhiều cầu đã khoan cọc nhồi, đúc cấu kiện. Đoạn qua địa phận huyện Hưng Nguyên đã cơ bản hoàn thành đường công vụ với mặt cắt ngang 2 xe tải có thể tránh nhau.

Bên cạnh những điểm sáng thì trên công trường vẫn còn những đoạn chưa triển khai được gì, làm ảnh hưởng đến đường găng tiến độ. Để tháo gỡ cho doanh nghiệp, Thứ trưởng và đoàn công tác đã xuống trực tiếp kiểm tra hiện trường và phát hiện:

Đoạn từ Km 432+800 - Km 432+600 chưa thi công được mét đường công vụ nào. Cầu Xuân Dương 1 chỉ mới khoan được 1 cọc nhồi thử. Đường điện phục vụ công tác thi công cầu cũng chưa được kéo đến. Gần đó, cầu Xuân Dương 2 còn chưa triển khai được gì.

Công trường thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã có nhiều chuyển biến

Hay như tại cầu Thần Vũ 2, nhà thầu chỉ mới thi công đào hữu cơ, kéo đường dây điện, xây dựng trạm trộn bê tông và bãi đúc dầm… Thượng tá Ông Vĩnh Hòa - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết: Thời gian vừa qua do bất lợi về thời tiết, 2 tuần mưa liên tục; hỗ trợ người dân trong chặt hạ thông để GPMB và có phần chủ quan của đơn vị thi công nên đến nay chưa triển khai được nhiều. Đến ngày 28/4 sẽ đấu điện và từ 1/5, đơn vị sẽ tổng lực thi công khoan cọc nhồi ở cả cầu Thần Vũ 2 và cầu Ồ Ồ.

“Công tác chuẩn bị công trường đã hoàn thành, vật tư, vật liệu và thiết bị cũng đã tập kết về công địa. Binh đoàn 12 tuy đi sau nhưng cam kết với Thứ trưởng và đoàn công tác sẽ dẫn đầu về tiến độ và cam kết về chất lượng”, Thượng tá Hòa tự tin.

Tại phía Bắc cầu Hưng Đức, do chưa có cầu tạm ra sông khiến việc triển khai của các đơn vị ở giữa sông gặp khó khăn. Dù các đơn vị đã huy động sà lan để phục vụ thi công nhưng hiệu quả không cao. Trước thực trạng này, đại diện Tập đoàn CIENCO 4 cho biết sẽ hoàn thành cầu tạm trước ngày 30/4. Cả CIENCO4 và Công ty Thái Yên cũng cam kết sẽ hoàn thành thân và bệ trụ trước khi mùa mưa lũ đến…

Tuy nhiên, do vẫn chậm so với tiến độ sau khi đã được điều chỉnh nên Bộ GTVT quyết đưa dự án vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt

...

Đưa vào diện theo dõi và giám sát đặc biệt

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trong ngày kiểm tra việc triển khai thi công dự án Cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo Thứ trưởng Tuấn, so với cuộc kiểm tra hồi tháng 3, đến nay dự án đã có thay đổi. Thế nhưng nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch đã cam kết. Cụ thể, lũy kế tổng giá trị các nhà thầu thực hiện được là 270,56 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch tháng 4/2022 và 3.53% giá trị hợp đồng, chậm 0,39% so với tiến độ.

Theo cam kết của doanh nghiệp dự án thì 30/4 sẽ hoàn tất đường công vụ nhưng đến nay chỉ mới làm được 32,3km đường công vụ nội tuyến. Chưa kể theo kế hoạch tháng 4/2022, các nhà thầu sẽ huy động 110 mũi thi công nhưng đến nay chỉ mới huy động được 69 mũi…

Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (Doanh nghiệp dự án) xin gia hạn đến ngày 10/5/2022 sẽ hoàn tất đường công vụ. Ngoài ra, từ nay đến ngày 30/4 sẽ tăng cường các mũi, đẩy nhanh tiến độ để bù khối lượng còn thiếu hụt.

Theo ông Việt và các nhà đầu tư khác như CIENCO 4, Thái Yên: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ nói trên. Ngoài yếu tố chủ quan của các nhà đầu tư, nhà thầu thi công thì còn những khó khăn khách quan như: thời tiết thời gian qua mưa nhiều, mặt bằng còn bị vướng, đường công vụ chưa xong.

Theo ông Trần Hữu Hải - Giám đốc Ban QLDA 6, các doanh nghiệp phải ngồi lại đưa ra các giải pháp, thay đổi biện pháp thi công, vẽ lại đường găng tiến độ từ đó kéo bù quãng thời gian đã mất và nhanh chóng đạt sản lượng 511 tỷ đồng để được giải ngân nguồn vốn tín dụng.

Ngoài ra, do giá đất, cát đắp tăng cao nhưng vẫn khó mua trong khi mỏ của nhà đầu tư vẫn chưa xong thủ tục; mặt bằng trên toàn tuyến vẫn còn nhiều điểm vướng. Lực lượng chức năng kiểm soát chặt vấn đề xe quá tải quá khổ khiến các đơn vị vận tải không hoạt động…

Ông Trần Hữu Hải - Giám đốc Ban QLDA 6 nói: Công trường đã có những chuyển biến nhưng vẫn chậm so với tiến độ sau khi đã được điều chỉnh. Chúng ta đã mất hẳn 9 tháng “dẫm chân tại chỗ” vì dịch bệnh, khó khăn về vốn, mỏ vật liệu và mặt bằng.

Đến nay những khó khăn, vướng mắc nói trên đã cơ bản được giải quyết. Các doanh nghiệp phải cùng ngồi lại đưa ra các giải pháp, thay đổi biện pháp thi công, vẽ lại đường găng tiến độ từ đó kéo bù quãng thời gian đã mất và nhanh chóng đạt sản lượng 511 tỷ đồng để được giải ngân nguồn vốn tín dụng.

Ghi nhận những nỗ lực và chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư, đơn vị thi công, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhắc nhở: Hiện nay, các nhà thầu vẫn chưa đạt được tiến độ vẽ lại. Thứ trưởng giao Ban QLDA6, các cục, vụ của Bộ phối hợp với doanh nghiệp dự án lập lại biểu đồ tiến độ chi tiết trình lên Ban QLDA6. Bộ sẽ đưa dự án này vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt trong thời gian 2 tháng tới.

Tác giả: Văn Thanh - Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông