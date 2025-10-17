Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 16-10, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, và các lãnh đạo các Cục nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Trần Văn Phúc



Theo quyết định của Ban Bí thư, thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giao nhiệm vụ cho đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phụ trách Công an tỉnh trong thời gian kiện toàn công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới. Trong thời gian công tác tại tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Trần Văn Phúc đã lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (nguyên Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) - bàn giao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, tiếp nhận



Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ sự tin tưởng các ông Trần Văn Phúc và Vũ Thanh Tùng sẽ tiếp tục phát huy cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn đại tá Vũ Thanh Tùng tiếp tục cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thiếu tướng Trần Văn Phúc và đại tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời cam kết nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và của đất nước.

