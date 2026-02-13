Xảy ra sự cố khi cẩu hàng tại khu xử lý nước thải Công ty Formosa Hà Tĩnh

Chiều 12/2, trả lời phóng viên Báo Công Thương, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã nắm được việc xảy ra sự cố nghiêng cần cẩu khi thi công hàng đường ống tại khu xử lý nước thải, thuộc xưởng năng lượng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Hiện trường xảy ra sự cố. Ảnh: Phúc Sơn



Cụ thể, sự cố xảy ra lúc 17h ngày 11/2. Khi nhà thầu phụ của Công ty FHS Hà Tĩnh đang thi công hàng đường ống thì xảy ra sự cố nghiêng cần cẩu.

Sự cố nghiêng cần cẩu xảy ra ngay đường đi, nhưng rất may thời điểm đó không có người qua lại nên không xảy ra tai nạn.

Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, vụ việc khiến cần cẩu bị gãy chân, không gây ảnh hưởng tới người và tài sản của Công ty FHS. Sau khi xảy ra sự cố, phương tiện hư hỏng đã được đưa ra ngoài, công ty hoạt động bình thường.

Liên quan đến sự việc, đại diện FHS xác nhận vụ việc xảy ra khi đang thi công hạng mục của công ty.

Được biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được thành lập vào năm 2008 tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn với khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp địa phương.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương